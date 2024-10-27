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На Буковине муж задушил мать своей гражданской жены — ему грозит до 15 лет тюрьмы

10:20, 27 октября 2024
Между подозреваемым и 69-летней женщиной возник спор.
На Буковине муж задушил мать своей гражданской жены — ему грозит до 15 лет тюрьмы
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На Буковине суд арестовал мужчину, причастного к умышленному убийству. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что во время конфликта фигурант нанес многочисленные удары, повалил на землю и задушил мать своей гражданской жены. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Установлено, что в ночь с 23 на 24 октября, недалеко от места жительства в с. Великий Кучуров между 49-летним мужчиной и 69-летней женщиной возник спор. В результате конфликта буковинец нанес матери своей гражданской жены ряд ударов по разным частям тела, в результате которых женщина упала на землю. После этого мужчина схватил ее за шею и задушил.

Чтобы скрыть преступление, фигурант притащил тело буковинки домой и уложил на кровать.

Правоохранители изъяли из помещения вещдоки. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, согласно результатам которой смерть буковинки наступила в результате механической асфиксии.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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убийство Черновицкая область

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