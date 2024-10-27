На Буковині чоловік задушив матір своєї цивільної дружини — йому загрожує до 15 років увʼязнення

Між підозрюваним та 69-річною жінкою виникла суперечка.

На Буковині суд арештував чоловіка, причетного до умисного вбивства. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що під час конфлікту фігурант завдав численних ударів, повалив на землю та задушив матір своєї цивільної дружини. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Встановлено, що у ніч з 23 на 24 жовтня, неподалік місця проживання у с. Великий Кучурів між 49-річним чоловіком та 69-річною жінкою виникла суперечка. Відтак, під час конфлікту буковинець завдав матері своєї цивільної дружини низку ударів по різних частинах тіла, внаслідок яких жінка упала на землю. Після цього чоловік схопив її за шию та задушив.

Щоб приховати злочин, фігурант притягнув тіло буковинки додому та поклав на ліжко.

Правоохоронці вилучили з помешкання речові докази. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу, згідно із результатами якої смерть буковинки настала внаслідок механічної асфіксії.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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