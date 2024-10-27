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Українці відзначають День української писемності та мови — що ще святкують 27 жовтня

09:26, 27 жовтня 2024
Також в Україні святкують День автомобіліста і дорожника.
Українці відзначають День української писемності та мови — що ще святкують 27 жовтня
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У неділю, 27 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Так, українці відзначають День української писемності та мови, Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День автомобіліста і дорожника.

У світі відзначають День ведмедика Тедді, День свекрухи та тещі, Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії.

День української писемності та мови

День української писемності та мови встановлено указом президента України 1997 року. Датою свята було обрано день вшанування преподобного Нестора Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Спочатку його відзначали 9 листопада, але, у зв'язку з реформою церковного календаря, це християнське свято з 2023 року відзначають 27 жовтня, про що президент країни підписав відповідний указ 28 липня 2023 року.

День української писемності та мови - не лише державне, а й церковне свято. Перший у сучасній українській мові твір, який відповідає візантійським першоджерелам, православні назвали акафістом Богородиці Холмській.

День автомобіліста і дорожника

Відзначають щорічно в останню неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 13.10.1993 р. № 452/93 (Указ у редакції Указу Президента від 22.10.1997 р. № 1173/1997).

З кожним роком у країні збільшується кількість автомобілів, автобусів, тролейбусів. Автотранспортом в Україні перевозиться 22% вантажів і 88% пасажирів.

Цього дня вітають усіх водіїв, зокрема особистого, громадського та вантажного транспорту, обслуговуючий і ремонтний персонал підприємств-перевізників, інженерів і конструкторів автозаводів, фабрик із виготовлення запасних частин і комплектуючих.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

У 2005 році на своїй 33-й сесії Генеральна конференція ЮНЕСКО затвердила резолюцію, в якій проголосила 27 жовтня Всесвітнім днем аудіовізуальної спадщини - на відзначення річниці ухвалення в 1980 році Рекомендації про охорону та збереження рухомих зображень і як механізму для підвищення загальної поінформованості щодо необхідності вживання термінових заходів для визнання важливості аудіовізуальних документів як невід'ємної частини національної ідентичності.

У резолюції наголошується, що для збереження аудіовізуальної спадщини потрібні особливі зусилля, оскільки носії інформації є вельми вразливими і недовговічними.

Календар важливих подій за 27 жовтня:

1882 - Створено перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під керівництвом М. Л. Кропивницького;

1904 - Відкрився Нью-Йоркський метрополітен;

1937 - Перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них - цвіт української інтелігенції;

1938 - На I з'їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України;

1951 - Уперше при лікуванні раку застосували радіацію;

1982 - Китайська Народна Республіка оголосила, що чисельність її населення перевищила 1 мільярд жителів;

2007 - Прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.

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