Яка пенсія передбачена особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, як призначають пенсію особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1-13 років. Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років):
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
потерпілим від Чорнобильської катастрофи:
Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.
Пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).
З 1.03.2023 мінімальні розміри пенсії по інвалідності не можуть бути нижчими: для I групи — 8187,48 грн, II групи — 6549,98 грн, III групи та дітей з інвалідністю — 5048,95 грн.
Додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих, встановлюється до державних пенсій за віком або по інвалідності:
особам, що належать до категорії 1:
особам, що належать до категорій 2 — 4:
Розмір мінімальної пенсійної виплати, незалежно від закону, згідно з яким призначалась пенсія, для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2023 не може бути нижче:
У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).
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