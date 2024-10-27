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Google Photos зможе розпізнавати зображення, створені за допомогою штучного інтелекту

10:38, 27 жовтня 2024
У сервісі знайшли приховану функцію, яка зможе розпізнавати зображення, що були згенеровані або змінені за допомогою ШІ.
Google Photos зможе розпізнавати зображення, створені за допомогою штучного інтелекту
Фото: androidpolice.com
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Google Photos зможе виявляти зображення, створені за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє видання Android Authority.

Так, у Google Photos версії 7.3 знайшли нову приховану функцію, яка зможе розпізнавати зображення, що були згенеровані або змінені за допомогою штучного інтелекту.

У коді є три нових пункти, що відповідатимуть за надання інформації про використання штучного інтелект: @id/credit, @id/digital_source_type та @id/ai_info.

id/credit надаватиме інформацію про те, за допомогою чого було згенероване зображення. Наприклад, це може бути позначка Made with Google AI, яка зберігатиметься в EXIF даних.

id/digital_source_type ймовірно може посилатися на поле «Тип цифрового джерела» (Digital Source Type), яке вказує на джерело носія, з якого було створено цифрове зображення.

Щодо функціональності id/ai_info точної інформації немає, однак ймовірно це поле надаватиме інформацію про те, який штучний інтелект чи модель були використані для створення або зміни зображення.

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Google штучний інтелект технології

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