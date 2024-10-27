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Google Photos сможет распознавать изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта

10:38, 27 октября 2024
В сервисе нашли скрытую функцию, которая сможет распознавать изображения, сгенерированные или измененные с помощью ИИ.
Google Photos сможет распознавать изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта
Фото: androidpolice.com
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Google Photos сможет обнаруживать изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Android Authority.

Так, в Google Photos версии 7.3 нашли новую скрытую функцию, которая сможет распознавать изображения, сгенерированные или измененные с помощью искусственного интеллекта.

В коде есть три новых пункта, которые будут отвечать за предоставление информации об использовании искусственного интеллекта: @id/credit, @id/digital_source_type и @id/ai_info.

id/credit будет предоставлять информацию о том, с помощью чего было сгенерировано изображение. Например, это может быть отметка Made with Google AI, которая будет храниться в EXIF ​​данных.

id/digital_source_type может ссылаться на поле «Тип цифрового источника» (Digital Source Type), указывающее на источник носителя, из которого было создано цифровое изображение.

Относительно функциональности id/ai_info точной информации нет, однако вероятно, это поле будет предоставлять информацию о том, какой искусственный интеллект или модель были использованы для создания или изменения изображения.

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Google искусственный интеллект технологии

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