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О каких изменениях следует сообщать ПФУ получателям жилищной субсидии — список

09:08, 27 октября 2024
Получатель субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган ПФУ.
О каких изменениях следует сообщать ПФУ получателям жилищной субсидии — список
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Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган ПФУ. Об этом заявили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

О каких обстоятельствах следует сообщать:

  • изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства;
  • изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;
  • совершение одноразовой покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, а также приобретение или приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;
  • приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но сообщать о ее приобретении орган Фонда нужно);
  • осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен (речь идет не об одноразовой покупке, а обо всех операциях в общей сумме 50 тысяч гривен за 12 месяцев);
  • получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого) имущества или основной его части, гранта или стипендии на обучение);
  • открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
  • наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхурочную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (дома), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения в ных источников доходов);
  • о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;
  • осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом платы за жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги или расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом за за счет средств местного бюджета.

Изменения, о которых следует информировать Пенсионный фонд, определены в п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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ПФУ субсидия

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