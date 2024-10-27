Какая пенсия предусмотрена лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как назначают пенсию лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Пенсии по возрасту лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в результате страховой стаж не может быть менее 15 лет):
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
потерпевшим от Чернобыльской катастрофы:
Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.
Пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (вычисленной по формуле).
С 1.03.2023 минимальные размеры пенсии по инвалидности не могут быть ниже: для I группы – 8187,48 грн, II группы – 6549,98 грн, III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.
Дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших, устанавливается к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности:
лицам, относящимся к категории 1:
лицам, относящимся к категориям 2-4:
Размер минимальной пенсионной выплаты, независимо от закона, согласно которому назначалась пенсия, для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2023 не может быть ниже:
В случае смерти кормильца, принадлежавшего к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.
Если кормильщик был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться с заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера заработной платы (вычисленной по формуле).
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