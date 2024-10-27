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Какая пенсия предусмотрена лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС

09:44, 27 октября 2024
Пенсии по возрасту лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет.
Какая пенсия предусмотрена лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как назначают пенсию лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Пенсии по возрасту лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в результате страховой стаж не может быть менее 15 лет):

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

  • возраст ухода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет, в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения;
  • при наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин – 10 лет и больше, у женщин – 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года;
  • при наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин – 12 лет 6 месяцев и старше, у женщин – 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год;

потерпевшим от Чернобыльской катастрофы:

  • возраст выхода на пенсию уменьшается от 1 до 10 лет, в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживало/работало лицо и продолжительности проживания/работы;
  • при наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин – 10 лет и больше, у женщин – 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года;
  • при наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин – 12 лет 6 месяцев и старше, у женщин – 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.

Пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью, которым установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (вычисленной по формуле).

С 1.03.2023 минимальные размеры пенсии по инвалидности не могут быть ниже: для I группы – 8187,48 грн, II группы – 6549,98 грн, III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

Дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших, устанавливается к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности:

лицам, относящимся к категории 1:

  • из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: лицам с инвалидностью I группы - 474,5 грн; II группы - 379,6 грн; III группы - 284,7 грн;
  • для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой: лицам с инвалидностью I группы - 341,64 грн; II группы - 227,76 грн; III группы - 170,82 грн;

лицам, относящимся к категориям 2-4:

  • лицам, относящимся к категории 2 - 170,82 грн;
  • лицам, относящимся к категории 3 - 113,88 грн;
  • лицам, относящимся к категории 4 - 56,94 грн;
  • детям с инвалидностью, а также больным в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью — 170,82 грн.

Размер минимальной пенсионной выплаты, независимо от закона, согласно которому назначалась пенсия, для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2023 не может быть ниже:

  • для лиц с инвалидностью I группы - 13376,21 грн,
  • для лиц с инвалидностью II группы - 10700,97 грн,
  • для лиц с инвалидностью ІІІ группы - 8025,73 грн.

В случае смерти кормильца, принадлежавшего к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Если кормильщик был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться с заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера заработной платы (вычисленной по формуле).

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