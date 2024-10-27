Украинцы отмечают День украинской письменности и языка — что еще празднуют 27 октября

Также в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника.

В воскресенье, 27 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Так, украинцы отмечают День украинской письменности и языка, Всемирный день аудиовизуального наследия, День автомобилиста и дорожника.

В мире отмечают День медвежонка Тедди, День свекрови и тещи, Всемирный день эрготерапии или трудотерапии.

День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка установлен указом президента Украины в 1997 году. Датой праздника был избран день чествования преподобного Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Сначала его отмечали 9 ноября, но в связи с реформой церковного календаря этот христианский праздник с 2023 года отмечают 27 октября, о чем президент страны подписал соответствующий указ 28 июля 2023 года.

День украинской письменности и языка – не только государственный, но и церковный праздник. Первое в современном украинском языке произведение, соответствующее византийским первоисточникам, православные назвали акафистом Богородицы Холмской.

День автомобилиста и дорожника

Отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября в соответствии с Указом Президента Украины от 13.10.1993 г. № 452/93 (Указ в редакции Указа Президента от 22.10.1997 г. № 1173/1997).

С каждым годом в стране увеличивается количество автомобилей, автобусов, троллейбусов. Автотранспортом по Украине перевозится 22% грузов и 88% пассажиров.

В этот день приветствуют всех водителей, в частности, личного, общественного и грузового транспорта, обслуживающий и ремонтный персонал предприятий-перевозчиков, инженеров и конструкторов автозаводов, фабрик по изготовлению запасных частей и комплектующих.

Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем ​​аудиовизуального наследия - на празднование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении подвижных изображений и как механизма для повышения общей мер по признанию важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

В резолюции отмечается, что для сохранения аудиовизуального наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны.

Календарь важных событий за 27 октября:

1882 - Создано первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого;

1904 – Открылся Нью-Йоркский метрополитен;

1937 – Первый день расстрелов в урочище Сандармох капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них – цвет украинской интеллигенции;

1938 - На I съезде художников УССР создан Союз советских художников Украины;

1951 – Впервые при лечении рака применили радиацию;

1982 – Китайская Народная Республика объявила, что численность ее населения превысила 1 миллиард жителей;

2007 – Премьера в Украине серии "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсериала Футурама.

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