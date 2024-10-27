Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності, — Оксана Жолнович

Всі громадяни, яким призначено пенсії з інвалідності, будуть отримувати виплати після реформи.

Фото: Сєвєродонецька міська рада

Реформа системи МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«В соціальних мережах почали ширити некоректну інформацію, що створює негативне враження серед громадян щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність», — розповіла вона.

Жолнович наголосила, що всі громадяни, яким призначено пенсії з інвалідності, будуть отримувати виплати після реформи.

«Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено», – додала очільниця міністерства.

Вона зазначила, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

Денис Шмигаль заявив, що рішення МСЕК переглянуть протягом трьох місяців.

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