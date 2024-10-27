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На Закарпатье разоблачили дельцов, которые хотели переправить мужчину через границу поездом

19:36, 27 октября 2024
По замыслу, дельцы должны подсадить «клиента» на пассажирский поезд международного сообщения «Чоп – Захонь», который направлялся в Венгрию.
На Закарпатье разоблачили дельцов, которые хотели переправить мужчину через границу поездом
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На Закарпатье разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу, которая длительное время действовала в пределах Ужгородского района. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители задержали организатора переправки и троих его пособников непосредственно во время совершения ими правонарушения. По задумке, они должны были подсадить «клиента» на пассажирский поезд международного сообщения «Чоп – Захонь», который направлялся в Венгрию после завершения пограничного и таможенного контроля.

Оперативники установили, что мужчина вышел на одного из организаторов через общих знакомых. Они сконтактировались по телефону и договорились о времени пересечения границы и денежном вознаграждении за услугу. Она должна составлять 10000 долларов США. 500 долларов «клиент» уплатил сразу, остальное должен был отдать после посадки в поезд.

«Пересечение границы должно было произойти в темное время суток. Один из пособников доставил мужчину в окраину города Чоп, где его уже ждал второй организатор. Другой участник схемы следовал поездом, и в месте, где тот замедляет движение, он должен был открыть дверь и помочь «клиенту» заскочить внутрь. Именно в этот момент правонарушителей задержали оперативные сотрудники ГПСУ и Нацполиции», – сообщили пограничники.

В результате проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли у переправителей денежные средства в размере 9500 долларов США, мобильные телефоны фигурантов и три легковых автомобиля, которые использовались для совершения противоправных действий.

Организаторы переправки были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Также задержали пособников, сопротивлявшихся во время задержания.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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