В Черкасской области мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва

Мужчина не прибыл в ТЦК и не сообщил о причинах своей неявки.

В Черкасской области военнообязанный мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В суде доказано, что житель города Умань, являясь пригодным к военной службе по состоянию здоровья, не имея оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, будучи должным образом ознакомлен об уголовной ответственности и руководствуясь нежеланием быть призванным для несения службы в рядах ВСУ, в июне 2024 года, не прибыл в Уманский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, о причинах своей неявки не сообщил, чем уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Он приговорен к 3 годам лишения свободы.

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