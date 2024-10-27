Президентка Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы и призвала выйти на протест

Она назвала голосование «российскими выборами» и обвинила власть в лишении граждан прав, обеспеченных Конституцией.

Источник фото: Эхо Кавказа

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье 27 октября вечером заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты. Ее заявление приводит «Эхо Кавказа».

«Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны», - заявила Зурабишвили.

Она назвала голосование «российскими выборами» и обвинила власть в лишении граждан прав, обеспеченных Конституцией.

«У нас отобрали институт выборов, потому что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится. Они отобрали наше конституционное право на выбор», – сказала она.

Президентка подтвердила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

«Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда россии, подчинения Грузии россии. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее» – добавила она.

Зурабишвили призвала людей бороться за свой голос и прийти на площадь Руставели в понедельник, в 19:00, чтобы объявить всему миру, что «мы не признаем эти выборы».

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

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