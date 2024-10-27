Практика судов
  1. В мире

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы и призвала выйти на протест

19:54, 27 октября 2024
Она назвала голосование «российскими выборами» и обвинила власть в лишении граждан прав, обеспеченных Конституцией.
Президентка Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы и призвала выйти на протест
Источник фото: Эхо Кавказа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье 27 октября вечером заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты. Ее заявление приводит «Эхо Кавказа».

«Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны», - заявила Зурабишвили.

Она назвала голосование «российскими выборами» и обвинила власть в лишении граждан прав, обеспеченных Конституцией.

«У нас отобрали институт выборов, потому что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится. Они отобрали наше конституционное право на выбор», – сказала она.

Президентка подтвердила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

«Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда россии, подчинения Грузии россии. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее» – добавила она.

Зурабишвили призвала людей бороться за свой голос и прийти на площадь Руставели в понедельник, в 19:00, чтобы объявить всему миру, что «мы не признаем эти выборы».

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

выборы Грузия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК отказало в отсрочке военнослужащему, уволенному со службы по основанию содержания трех несовершеннолетних детей – что решил суд

Военнослужащий был ранее уволен со службы в запас по причине наличия у него на содержании троих детей и имел соответствующую запись в военном билете, но ТЦК отказал ему в предоставлении отсрочки, так как эти данные не перенесли в реестр «Оберег».

Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

После письма МИД по поводу угрозы неполучения транша от ЕС комитет поддержал законопроект о соглашениях коррупционеров со следствием

В случае непринятия закона о смягчении наказания коррупционерам, заключающим соглашения со следствием, Украина рискует не получить 4 млрд евро от ЕС.

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет»

В Счетной палате заявили, что выплаты по решениям судов пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, привели к дополнительной нагрузке Пенсионного фонда в 66,5 млрд грн.

Нового руководителя Бюро экономической безопасности назначат до конца февраля 2025 года

Процедура отбора нового главы Бюро экономической безопасности должно состояться с решающим голосом международных экспертов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду