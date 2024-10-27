В Государственной экологической инспекции отреагировали на информацию о теле льва среди кучи мусора

Экоинспекторы отреагировали на информацию о гибели льва на Ровенщине и принимают меры по выяснению обстоятельств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на Ровенщине обнаружили тело мертвого льва на территории завода. Фото с животным облетело сеть. В полиции заявили, что проводят проверку.

В Государственной экологической инспекции Полесского округа сообщили, что экоинспекторы отреагировали на информацию о гибели льва на Ровенщине и принимают меры по выяснению обстоятельств.

Там заявили, что государственные инспекторы по охране окружающей среды Полесского округа выяснили, что тело льва из Ровенского зоологического парка было передано в Костопольский филиал ГП «Укрветсанзавод», которое занимается утилизацией и переработкой отходов животного происхождения для дальнейшей утилизации.

«На момент обследования предприятия туша животного была утилизирована согласно соглашению между Костопольским филиалом ГП "Укрветсанзавод" и Ровенским зоологическим парком общегосударственного значения г. Ровно», - говорится в сообщении.

В экологической инспекции заявили, что сейчас в рамках компетенции принимаются все необходимые меры по выяснению причин гибели животного, направлены соответствующие запросы и будут изучены все обстоятельства.

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