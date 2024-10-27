Во Львове мужчина требовал у патрульных вернуть удостоверение водителя, угрожая гранатой

Предварительно, граната оказалась тренировочной, однако ее направили на проведение экспертизы.

На трассе во Львове правоохранители задержали водителя грузовика и изъяли у него водительские документы, в ответ тот достал гранату и требовал их вернуть. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как отмечается, около 3 часов ночи на трассе М-06 Киев — Чоп гражданка сообщила, что стала очевидцем опасных маневров грузовика, которые создавали аварийные ситуации.

Полицейские догнали транспортное средство и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Устройство Драгер показало 1,73 промилле. На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

В полиции указывают, что, после сообщения об отстранении от управления и изъятия удостоверения водителя, мужчина начал угрожать полицейским гранатой и требовал возвращения документов.

Патрульные сразу задержали его и вызвали следственно-оперативную группу.

Правоохранители отмечают, что, предварительно, граната оказалась тренировочной, однако ее направили на проведение экспертизы.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины.

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