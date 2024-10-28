Практика судов
  1. В Украине

47 ножевых ранений — в Киеве перед судом предстал мужчина, жестоко убивший товарища в хостеле

07:00, 28 октября 2024
Между мужчинами произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес удары ножом товарищу и скрылся.
47 ножевых ранений — в Киеве перед судом предстал мужчина, жестоко убивший товарища в хостеле
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстал злоумышленник, который нанес товарищу 47 ножевых ранений.

Как сообщила столичная полиция, событие произошло в октябре 2021 года в хостеле на улице Жилянской.

Правоохранители выяснили, что мужчина вместе со знакомым поселился в хостеле накануне. Там между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес удары ножом товарищу и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. Полицейские задержали подозреваемого в течение часа недалеко от места совершения преступления. Им оказался 51-летний житель Львовской области.

В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

Приговором Шевченковского районного суда города Киева злоумышленник за совершение уголовного правонарушения приговорен к 15 годам лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев Шевченковский райсуд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Почему отец не может установить факт самостоятельного воспитания ребенка в рамках отдельного производства – Большая Палата Верховного Суда высказала позицию

Мать уехала за границу в феврале 2022 года и не участвовала в воспитании сына, и мужчина обратился в суд за установлением факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – что решила Большая Палата Верховного Суда.

В Украине будет создано Национальное учреждение развития, которое будет определять судьбу средств от иностранных и международных финансовых организаций

Как отмечает Главное юридическое управление ВР, Национальное учреждение развития может превратиться в монополиста во всем, что касается поступления в Украину средств иностранных и международных финансовых организаций, их распределения и использования.

ТЦК отказало в отсрочке военнослужащему, уволенному со службы по основанию содержания трех несовершеннолетних детей – что решил суд

Военнослужащий был ранее уволен со службы в запас по причине наличия у него на содержании троих детей и имел соответствующую запись в военном билете, но ТЦК отказал ему в предоставлении отсрочки, так как эти данные не перенесли в реестр «Оберег».

Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

После письма МИД по поводу угрозы неполучения транша от ЕС комитет поддержал законопроект о соглашениях коррупционеров со следствием

В случае непринятия закона о смягчении наказания коррупционерам, заключающим соглашения со следствием, Украина рискует не получить 4 млрд евро от ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду