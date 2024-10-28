47 ножевых ранений — в Киеве перед судом предстал мужчина, жестоко убивший товарища в хостеле

Между мужчинами произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес удары ножом товарищу и скрылся.

В Киеве перед судом предстал злоумышленник, который нанес товарищу 47 ножевых ранений.

Как сообщила столичная полиция, событие произошло в октябре 2021 года в хостеле на улице Жилянской.

Правоохранители выяснили, что мужчина вместе со знакомым поселился в хостеле накануне. Там между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес удары ножом товарищу и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. Полицейские задержали подозреваемого в течение часа недалеко от места совершения преступления. Им оказался 51-летний житель Львовской области.

В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

Приговором Шевченковского районного суда города Киева злоумышленник за совершение уголовного правонарушения приговорен к 15 годам лишения свободы.

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