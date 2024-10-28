47 ножових поранень — у Києві перед судом постав чоловік, який жорстоко вбив товариша у хостелі

Між чоловікаим стався конфлікт, під час якого зловмисник наніс удари ножем товаришу та втік

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У Києві перед судом постав нападник, який завдав товаришу 47 ножових поранень.

Як повідомила столична поліція, подія трапилась у жовтні 2021 року у хостелі на вулиці Жилянській.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік разом із знайомим оселився у хостелі напередодні. Там між ними стався конфлікт, під час якого зловмисник наніс удари ножем товаришу та втік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Судово-медичний експерт виявив на тілі загиблого 47 ножових поранень. Поліцейські затримали підозрюваного протягом години неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 51-річний житель Львівської області.

На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінального правопорушення засуджено до 15-ти років позбавлення волі.

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