Практика судів
  1. В Україні

У Києві суди ухвалили перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації – оприлюднили цифри

07:54, 28 жовтня 2024
7 чоловіків отримали вирок, ще 19 чекають на рішення суду.
У Києві суди ухвалили перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації – оприлюднили цифри
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. Зокрема, як повідомили у столичній поліції, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

У поліції зазначають, загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомили 51 особі.

«У більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 336, 337 Кримінального кодексу України розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», - вказують у поліції.

Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Черкащині чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція Київ рішення суду кримінальне провадження ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасування Господарського кодексу зруйнує правову систему та утворить нестабільність в економіці – АСГСУ звернулася до спікера і голів комітетів щодо законопроекту 6013

«Скасувати Господарський кодекс, що регулює економічні правовідносини – значить, зруйнувати правову систему та утворити «правове підґрунтя» для нестабільності в економіці під час війни» - підкреслено у листі Асоціації суддів господарських судів України.

Люстраційні заборони, встановлені у 2014 році, більше не діють – що далі

Строки люстраційних обмежень на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах втратили чинність через сплив строків.

Чому батько не може встановити факт самостійного виховання дитини в межах окремого провадження – Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Мати виїхала за кордон у лютому 2022 року та не брала участі у вихованні сина, і чоловік звернувся до суду за встановленням факту самостійного виховання дитини батьком – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

В Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій

Як зазначає Головне юридичне управління ВР, Національна установа розвитку може перетворитися на монополіста в усьому, що стосується надходження в Україну коштів іноземних та міжнародних фінансових організацій, їх розподілу та використання.

ТЦК відмовило у відстрочці військовослужбовцю, звільненому зі служби з підстави утримання трьох неповнолітніх дітей – що вирішив суд

Військовослужбовець був раніше звільнений зі служби у запас з підстави наявності у нього на утриманні трьох дітей і мав відповідний запис у військовому квитку, але ТЦК відмовило йому в наданні відстрочки, бо ці дані не перенесли до реєстру «Оберіг».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду