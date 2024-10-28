У Києві суди ухвалили перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації – оприлюднили цифри

7 чоловіків отримали вирок, ще 19 чекають на рішення суду.

Київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. Зокрема, як повідомили у столичній поліції, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

У поліції зазначають, загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомили 51 особі.

«У більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 336, 337 Кримінального кодексу України розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», - вказують у поліції.

Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Черкащині чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову.

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