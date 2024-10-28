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У Мін’юсті розвінчали міфи про шлюбні договори

07:36, 28 жовтня 2024
У Мін’юсті зазначили, що шлюбним договір можна вирішити всі майнові питання і суперечки, тим самим звільнивши місце для найголовнішого – любові.
У Мін’юсті розвінчали міфи про шлюбні договори
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ розвінчало міфи про шлюбні договори.

Шлюбний договір – це не лише юридичний інструмент для подружніх пар, але й один із способів забезпечити прозорість та захист у стосунках. Проте існує багато міфів, які заважають правильно зрозуміти їхню суть. 

Найпоширеніші міфи про шлюбні договори:

Міф 1: Шлюбний договір потрібний тільки багатим людям

Факт : Шлюбний договір корисний для всіх, незалежно від розміру статків. Він регулює майнові відносини, що важливо як для сімей зі значними доходами, так і для менш заможних пар. Наприклад, він може захистити інтереси подружжя у разі розлучення або під час вирішення питань щодо власності.

Міф 2. Договір порушує права подружжя  

Факт. Насправді договір тільки доповнить права та обов'язки всіх сторін, але не може протирічити тим правам, які прописані Законом.

Міф 3. Шлюбний договір обмежує права жінок

Факт. Згідно з ч. 4 ст. 93 СК шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у невигідне матеріальне становище. А тому положення договору, що істотно обмежують права одного з подружжя, можуть бути визнані недійсними. У той же час, закріплені в шлюбному договорі обов'язки чоловіка можуть стати додатковим захистом для жінки.

Міф 4. Шлюбний договір можна закласти тільки перед одруженням

Факт. В Україні шлюбний договір можна укласти не тільки до чи під час реєстрації шлюбу, а й у будь-який момент під час подружнього життя. Це надає подружжю можливість обговорити важливі питання в будь-який час, коли вони вважають це за потрібне.

Міф 5. Шлюбий договір можна скасувати або змінити

Факт. Шлюбий договір можна скасувати/змінити  за згодою обох сторінок. Якщо ж виникли суперечки, сторони можуть звернутися до суду.

Міф 6. Шлюбний договір - посягання на особисте життя

Факт. Згідно з ч. 3 ст. 93 СК шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між подружжям та дітьми. Договором можуть бути визначені тільки майнові права і обов'язки подружжя.

Шлюбним договір можна вирішити всі майнові питання і суперечки, тим самим звільнивши місце для найголовнішого- любові, заснованої не на користі, а на щирій симпатії один до одного.

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мінюст

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