У Мін’юсті розвінчали міфи про шлюбні договори

У Мін’юсті зазначили, що шлюбним договір можна вирішити всі майнові питання і суперечки, тим самим звільнивши місце для найголовнішого – любові.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ розвінчало міфи про шлюбні договори.

Шлюбний договір – це не лише юридичний інструмент для подружніх пар, але й один із способів забезпечити прозорість та захист у стосунках. Проте існує багато міфів, які заважають правильно зрозуміти їхню суть.

Найпоширеніші міфи про шлюбні договори:

Міф 1: Шлюбний договір потрібний тільки багатим людям ⠀

Факт : Шлюбний договір корисний для всіх, незалежно від розміру статків. Він регулює майнові відносини, що важливо як для сімей зі значними доходами, так і для менш заможних пар. Наприклад, він може захистити інтереси подружжя у разі розлучення або під час вирішення питань щодо власності.

Міф 2. Договір порушує права подружжя ⠀

Факт. Насправді договір тільки доповнить права та обов'язки всіх сторін, але не може протирічити тим правам, які прописані Законом.

Міф 3. Шлюбний договір обмежує права жінок

Факт. Згідно з ч. 4 ст. 93 СК шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у невигідне матеріальне становище. А тому положення договору, що істотно обмежують права одного з подружжя, можуть бути визнані недійсними. У той же час, закріплені в шлюбному договорі обов'язки чоловіка можуть стати додатковим захистом для жінки.

Міф 4. Шлюбний договір можна закласти тільки перед одруженням

Факт. В Україні шлюбний договір можна укласти не тільки до чи під час реєстрації шлюбу, а й у будь-який момент під час подружнього життя. Це надає подружжю можливість обговорити важливі питання в будь-який час, коли вони вважають це за потрібне.

Міф 5. Шлюбий договір можна скасувати або змінити

Факт. Шлюбий договір можна скасувати/змінити за згодою обох сторінок. Якщо ж виникли суперечки, сторони можуть звернутися до суду.

Міф 6. Шлюбний договір - посягання на особисте життя

Факт. Згідно з ч. 3 ст. 93 СК шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між подружжям та дітьми. Договором можуть бути визначені тільки майнові права і обов'язки подружжя.

Шлюбним договір можна вирішити всі майнові питання і суперечки, тим самим звільнивши місце для найголовнішого- любові, заснованої не на користі, а на щирій симпатії один до одного.

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