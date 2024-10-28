В Минюсте развенчали мифы о брачных договорах

В Минюсте отметили, что брачным договор можно разрешить все имущественные вопросы и споры, тем самым уволив место для самого главного – любви.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции – г. Киев развенчало мифы о брачных договорах.

Брачный договор – это не только юридический инструмент для супружеских пар, но и один из способов обеспечить прозрачность и защиту в отношениях. Однако существует много мифов, мешающих правильно понять их сущность.

Самые распространенные мифы о брачных договорах:

Миф 1: Брачный договор нужен только богатым людям ⠀

Факт: Брачный договор полезен всем, независимо от размера состояния. Он регулирует имущественные отношения, что важно как для семей со значительными доходами, так и для менее состоятельных пар. Например, он может защитить интересы супругов в случае развода или при решении вопросов собственности.

Миф 2. Договор нарушает права супругов ⠀

Факт: На самом деле, договор только дополнит права и обязанности всех сторон, но не может противоречить тем правам, которые прописаны Законом.

Миф 3. Брачный договор ограничивает права женщин

Факт: Согласно ч. 4 ст. 93 СК брачный договор не может ставить одного из супругов в невыгодное материальное положение. Поэтому положения договора, существенно ограничивающие права одного из супругов, могут быть признаны недействительными. В то же время закрепленные в брачном договоре обязанности мужчины могут стать дополнительной защитой для женщины.

Миф 4. Брачный договор можно заключить только перед женитьбой

Факт: В Украине брачный договор можно заключить не только до или во время регистрации брака, но и в любой момент во время супружеской жизни. Это дает супругам возможность обсудить важные вопросы в любое время, когда они считают это нужным.

Миф 5. Брачный договор можно расторгнуть или изменить

Факт: Брачный договор можно расторгнуть/изменить с согласия обеих страниц. Если же возникли споры, стороны могут обратиться в суд.

Миф 6. Брачный договор – посягательство на личную жизнь

Факт: Согласно ч. 3 ст. 93 СК брачный договор не может регулировать личные отношения супругов, а также личные отношения между супругами и детьми. Договором могут быть определены только имущественные права и обязанности супругов.

Брачным договором можно разрешить все имущественные вопросы и споры, тем самым освободив место для самого главного – любви, основанной не на выгоде, а на искренней симпатии друг к другу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.