В каком случае военный, которому исполнилось 60 лет, может продолжить службу

Военные могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста, но есть условия.

Источник иллюстративного изображения: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военнослужащие, имеющие достаточный профессиональный опыт, хорошее состояние здоровья (подтвержденное военно-врачебной комиссией) и желающие продлить службу, могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста на срок до 5 лет (ч. 2. ст. 22 Закона Украины «О военной обязанности и военной службе»).

Об этом сообщили в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи, отвечая на вопрос, может ли продолжить службу военный, которому исполнилось 60 лет, но он имеет хорошее состояние здоровья.

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