У якому випадку військовий, якому виповнилося 60 років, може продовжити службу

Військові можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік, але є умови.

Джерело ілюстративного зображення: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військовослужбовці, які мають достатній професійний досвід, добрий стан здоров'я (підтверджений військово-лікарською комісією) і бажають продовжити службу, можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років (ч. 2. ст. 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги відповідаючи на питання, чи може продовжити службу військовий, якому виповнилося 60 років, але він має гарний стан здоров'я.

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