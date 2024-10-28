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Военнослужащим напомнили о штрафах за потерю военного билета

07:18, 28 октября 2024
За утрату военного билета военнослужащий несет административную ответственность.
Военнослужащим напомнили о штрафах за потерю военного билета
Фото: facebook.com/DonetskOTSKtaSP
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Донецкий областной ТЦК и СП напомнил нюансы замены военного билета, а также о штрафах за умышленно испорченный или небрежно сохраненный военный билет, что повлекло его потерю.

Питання відновлення чи заміни військового квитка регламентуються «Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу». Власники військового квитка зобов'язані надійно його зберігати, стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін.

Повторно військовий квиток можуть видати за таких умов:

- непридатність військового квитка для подальшого користування;

- знищення військового квитка під час стихійного лиха;

- втрата або викрадення військового квитка;

- зміна прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста).

Повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням керівника відповідного ТЦК та СП на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста). Виключення діє лише для співробітників Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.

До кого звертатися для відновлення або заміни військового квитка?

Про втрату військового квитка діючий військовослужбовець зобов’язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру за місцем проходження військової служби рапортом із поясненням причин втрати військового квитка та проханням про його повторну видачу.

Військовозобов’язані та резервісти звертається одразу до начальника ТЦК та СП за місцем реєстрації. У відповідній заяві вони також пояснюють обставити втрати документа.

Які необхідні документи для повторної видачі військового квитка?

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові заміна військового квитка здійснюється на підставі одержаного нового паспорта громадянина України.

При втраті військового квитка, як зазначають у Міноборони, командир військової частини має призначити службове розслідування. Після його завершення збирається наступний пакет документів:

- заява/рапорт, у якій вказано обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу;

- паспорт;

- матове фото 3х4 см без куточка;

- пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

- витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Штраф за втрату військового квитка

За умисно зіпсований або недбало збережений військовий квиток, що спричинило його втрату, військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) несе адміністративну відповідальність. За таке порушення ст. 211 КупАП передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн). При повторному правопорушенні протягом року чи його вчиненні в особливий період сума штрафу складає від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

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ВСУ штраф / штрафы ТЦК

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