В Киеве суды вынесли первые приговоры мужчинам за уклонение от мобилизации – обнародовали цифры

7 мужчин получили приговор, еще 19 ждут на решение суда.

Киевские суды вынесли 7 приговоров в отношении мужчин, которые уклонились от призыва на военную службу. В частности, как сообщили в столичной полиции, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять следующих лет.

В полиции отмечают, что в целом с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах, которые были расследованы по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет. О подозрении сообщили 51 человеку.

«В большинстве случаев досудебное расследование по уголовным производствам по ст. 336, 337 Уголовного кодекса Украины начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки», – указывают в полиции.

Действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации и постановки на военный учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с военного учета и в дальнейшем подлежит призыву.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Черкасской области мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва.

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