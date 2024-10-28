Практика судов
  1. В Украине

В Киеве суды вынесли первые приговоры мужчинам за уклонение от мобилизации – обнародовали цифры

07:54, 28 октября 2024
7 мужчин получили приговор, еще 19 ждут на решение суда.
В Киеве суды вынесли первые приговоры мужчинам за уклонение от мобилизации – обнародовали цифры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевские суды вынесли 7 приговоров в отношении мужчин, которые уклонились от призыва на военную службу. В частности, как сообщили в столичной полиции, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять следующих лет.

В полиции отмечают, что в целом с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах, которые были расследованы по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет. О подозрении сообщили 51 человеку.

«В большинстве случаев досудебное расследование по уголовным производствам по ст. 336, 337 Уголовного кодекса Украины начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки», – указывают в полиции.

Действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации и постановки на военный учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с военного учета и в дальнейшем подлежит призыву.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Черкасской области мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция Киев решение суда уголовное производство ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если профессор университета сам не сообщил ТЦК о наличии оснований для отсрочки, его мобилизация правомерна – позиция Верховного Суда

Профессор университета, работающий на полную ставку, решил обжаловать свою мобилизацию, сославшись на наличие права на отсрочку – что решил Верховный Суд.

Отмена Хозяйственного кодекса разрушит правовую систему и образует нестабильность в экономике – АСХСУ обратилась к спикеру и главам комитетов по законопроекту 6013

«Отменить Хозяйственный кодекс, регулирующий экономические правоотношения – значит, разрушить правовую систему и создать «правовую основу» для нестабильности в экономике во время войны» - подчеркнуто в письме Ассоциации судей хозяйственных судов Украины.

Люстрационные запреты, установленные в 2014 году, больше не действуют – что дальше

Сроки люстрационных ограничений на занятие должностей на государственной службе и в правоохранительных органах утратили силу из-за истечения сроков применения.

Почему отец не может установить факт самостоятельного воспитания ребенка в рамках отдельного производства – Большая Палата Верховного Суда высказала позицию

Мать уехала за границу в феврале 2022 года и не участвовала в воспитании сына, и мужчина обратился в суд за установлением факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – что решила Большая Палата Верховного Суда.

В Украине будет создано Национальное учреждение развития, которое будет определять судьбу средств от иностранных и международных финансовых организаций

Как отмечает Главное юридическое управление ВР, Национальное учреждение развития может превратиться в монополиста во всем, что касается поступления в Украину средств иностранных и международных финансовых организаций, их распределения и использования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду