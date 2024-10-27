У Львові чоловік вимагав у патрульних повернути посвідчення водія, погрожуючи гранатою

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направили на проведення експертизи.

На трасі у Львові правоохоронці затримали водія вантажівки та вилучили у нього водійські документи, у відповідь той дістав гранату та вимагав їх повернути. Про це повідомили у Національній поліції.

Як зазначається, близько 3-ї години ночі на трасі М-06 Київ — Чоп громадянка повідомила, що стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації.

Поліцейські наздогнали транспортний засіб й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У поліції вказують, що, після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення посвідчення водія, чоловік почав погрожувати поліцейським гранатою та вимагав повернення документів.

Патрульні одразу затримали його та викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці зазначають, що, попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направили на проведення експертизи.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) КК України.

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