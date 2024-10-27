В Ровенской области нашли тело мертвого льва на свалке завода — полиция проводит проверку

Предварительные выводы свидетельствуют, что животное умерло в результате онкологического заболевания.

В Костополе в Ровенской области на территории завода обнаружили тело мертвого льва. Правоохранители считают, что тот скончался из-за онкологии. Об этом сообщает полиция региона.

Подходящие фото распространили в сети. На нем видно тело льва, лежащее среди груды мешков, мусорных пакетов и других отходов.

Пользователи отмечали, что кроме льва там также якобы нашли мертвых аиста, обезьяну и еще одно животное.

Правоохранители обнаружили фото мертвого льва во время мониторинга соцсетей.

По данным полиции, это произошло на территории Костопольского завода по утилизации отходов. Предварительные выводы полиции свидетельствуют, что животное умерло в результате онкологического заболевания.

Сведения о происшествии зарегистрировали и приступили к проверке. Сейчас полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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