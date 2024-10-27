«Украина может проиграть войну в 2025 году», — экс-советник Пентагона предложил изменить стратегию и снизить мобилизационный возраст

Эксперт считает, что Западу и правительству Украины следует пересмотреть свой подход к войне.

Если Украина останется на своей нынешней стратегической траектории, то страна может «проиграть войну против росии где-то в 2025 году». Этого исхода можно было бы избежать, если бы определенные действия были предприняты сейчас. Так считает вице-президент Ассоциации специальных операций Америки, старший вице-президент по разработке решений в CenCore Group и заместитель командующего отрядом специальных операций Национальной гвардии армии Северной Каролины Дуг Ливермор, пишет CEPA.org.

По его словами, наступления россии в нескольких регионах, особенно на востоке Украины, значительно «истощили обороноспособность Украины, несмотря на ее попытки продвигать и реализовать свой План победы».

Эксперт считает, что Западу и украинскому правительству следует пересмотреть свой подход к войне. Он предлагает:

- снизить минимальный возраст и более агрессивный призыв: Украинское правительство должно еще больше снизить минимальный возраст для призыва на военную службу, вероятно, с 25 до 22 или даже 21 года. Более того, украинские службы по обеспечению призыва должны более тесно сотрудничать с европейскими иммиграционными и правоохранительными органами, чтобы распространить призыв на украинских беженцев за рубежом.

- снять ограничения на западное вооружение: один из самых срочных способов усилить возможности Украины — снять ограничения на то, как может использоваться поставляемое Западом оружие. Разрешение Украине наносить удары по важнейшим военным целям на территории россии нарушит линии снабжения, аэродромы и российские командные центры, заставив москву перераспределить свои силы в оборонительных целях и сократить авиаудары по важнейшей украинской инфраструктуре. Такие действия могут изменить динамику поля боя в пользу Украины и оказать дополнительное давление на кремль.

- увеличить подготовку: хотя западные страны уже проводили подготовку украинских сил, эти усилия необходимо расширить. Обучение украинских солдат более эффективному использованию современных систем, включая тактику комбинированных вооружений, повысит их боевую эффективность. Более того, усилители силы, такие как предоставление разведданных в реальном времени, возможности кибервойны и системы поддержки с воздуха, могут дать Украине необходимое преимущество для отражения наступления россии. Обучение внутри страны также окажет значительную помощь.

- усиление санкционного принуждения и экономического давления: хотя Запад ввел значительные санкции против россии, принуждение остается неравномерным. Такие страны, как Индия и Китай, продолжают вести значительную торговлю с москвой, предоставляя кремлю критически важную финансовую спасательную линию. Запад должен работать над тем, чтобы закрыть эти лазейки посредством расширенных вторичных санкций , применяя большее дипломатическое и экономическое давление на торговых партнеров россии, чтобы гарантировать, что эти карательные меры окажут желаемый эффект.

- укрепление восточного фланга НАТО: Альянс должен продолжать укреплять свое присутствие вдоль своего восточного фланга, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Надежная военная позиция в Восточной Европе, включая развертывание дополнительных войск и оборудования НАТО, таких как недавнее развертывание американской противоракетной обороны в Польше , будет сигналом для москвы, что любые попытки расширить войну за пределы Украины встретят решительный ответ. Эта демонстрация силы также успокоит восточных членов НАТО, которые остаются уязвимыми для российских подходов гибридной войны и других провокаций.

«Без существенных изменений в стратегическом подходе перспективы Киева становятся все более мрачными. Однако целенаправленные корректировки могут помочь Украине вернуть инициативу и приблизиться к достижению устойчивого мира», - добавил Дуг Ливермор.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что Украина может победить даже при имеющихся ресурсах и без разрешения на дальнобойное оружие.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине уменьшили мобилизационный возраст.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.