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Капешка, кассачка, теушка — как звучит современный юридический сленг

11:32, 27 октября 2024
Как общаются работники судов — в Винницком апелляционном суде привели примеры профессионального сленга.
Капешка, кассачка, теушка — как звучит современный юридический сленг
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Винницкий апелляционный суд в День украинской письменности и языка привел примеры профессионального сленга – разговорного варианта общения между сотрудниками судов.

«Друзья, а вы слышали, например, такие слова: капешка, касачка, теушка? Если вы не работаете в судебной сфере, то, скорее всего, вряд ли. В Винницком же апелляционном суде такие уменьшительно-ласкательные формы слов употребляют каждый день. Это потому, что здесь так ласково относятся к юридическим терминам. А если без шуток, то работники судов, как и многих других учреждений и организаций, владеют профессиональным сленгом – разговорным вариантом общения с коллегами. Предлагаем вам сегодня, в День украинской письменности и языка, обогатить свой словарный запас и некоторыми словами услышанными от юристов и юристок ВАС», — отметили в Винницком апелляционном суде.

В списке слов:

  • админка – дело об административном нарушении
  • апелляция – апелляционная жалоба
  • веказешка – видеоконференция
  • оправдос – оправдательный приговор
  • вышка – Верховный Суд
  • пока – документы, доказательства
  • эссеска – определение следственного судьи
  • закрыть – арестовать, применить содержание под стражей, назначить лишение свободы
  • предохранение – мера пресечения
  • засилить – оставить в силе
  • капеесеска – продолжение меры пресечения, назначенной постановлением следственного судьи
  • капешка – уголовное производство
  • касануть – отменить решение
  • кассатор – лицо, подающее кассационную жалобу
  • кассачка – кассационная жалоба
  • криминалист – судья, специализирующийся на рассмотрении уголовных дел
  • публика – публичная информация
  • районка – районный суд
  • резолютивка – резолютивная (заключительная) часть судебного решения
  • сз (сезе) – судебное заседание
  • секретка – режимно-секретный отдел
  • следак – следователь
  • теушка – территориальное управление Государственной судебной администрации Украины
  • тройка – коллегия судей
  • цивилист – судья, специализирующийся на рассмотрении гражданских дел
  • шапка – первоначальный реквизит документов.

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