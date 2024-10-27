Капешка, кассачка, теушка — как звучит современный юридический сленг

11:32, 27 октября 2024
Как общаются работники судов — в Винницком апелляционном суде привели примеры профессионального сленга.
Винницкий апелляционный суд в День украинской письменности и языка привел примеры профессионального сленга – разговорного варианта общения между сотрудниками судов.
«Друзья, а вы слышали, например, такие слова: капешка, касачка, теушка? Если вы не работаете в судебной сфере, то, скорее всего, вряд ли. В Винницком же апелляционном суде такие уменьшительно-ласкательные формы слов употребляют каждый день. Это потому, что здесь так ласково относятся к юридическим терминам. А если без шуток, то работники судов, как и многих других учреждений и организаций, владеют профессиональным сленгом – разговорным вариантом общения с коллегами. Предлагаем вам сегодня, в День украинской письменности и языка, обогатить свой словарный запас и некоторыми словами услышанными от юристов и юристок ВАС», — отметили в Винницком апелляционном суде.
В списке слов:
- админка – дело об административном нарушении
- апелляция – апелляционная жалоба
- веказешка – видеоконференция
- оправдос – оправдательный приговор
- вышка – Верховный Суд
- пока – документы, доказательства
- эссеска – определение следственного судьи
- закрыть – арестовать, применить содержание под стражей, назначить лишение свободы
- предохранение – мера пресечения
- засилить – оставить в силе
- капеесеска – продолжение меры пресечения, назначенной постановлением следственного судьи
- капешка – уголовное производство
- касануть – отменить решение
- кассатор – лицо, подающее кассационную жалобу
- кассачка – кассационная жалоба
- криминалист – судья, специализирующийся на рассмотрении уголовных дел
- публика – публичная информация
- районка – районный суд
- резолютивка – резолютивная (заключительная) часть судебного решения
- сз (сезе) – судебное заседание
- секретка – режимно-секретный отдел
- следак – следователь
- теушка – территориальное управление Государственной судебной администрации Украины
- тройка – коллегия судей
- цивилист – судья, специализирующийся на рассмотрении гражданских дел
- шапка – первоначальный реквизит документов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.