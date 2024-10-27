Капешка, кассачка, теушка — как звучит современный юридический сленг

Как общаются работники судов — в Винницком апелляционном суде привели примеры профессионального сленга.

Винницкий апелляционный суд в День украинской письменности и языка привел примеры профессионального сленга – разговорного варианта общения между сотрудниками судов.

«Друзья, а вы слышали, например, такие слова: капешка, касачка, теушка? Если вы не работаете в судебной сфере, то, скорее всего, вряд ли. В Винницком же апелляционном суде такие уменьшительно-ласкательные формы слов употребляют каждый день. Это потому, что здесь так ласково относятся к юридическим терминам. А если без шуток, то работники судов, как и многих других учреждений и организаций, владеют профессиональным сленгом – разговорным вариантом общения с коллегами. Предлагаем вам сегодня, в День украинской письменности и языка, обогатить свой словарный запас и некоторыми словами услышанными от юристов и юристок ВАС», — отметили в Винницком апелляционном суде.

В списке слов:

админка – дело об административном нарушении

апелляция – апелляционная жалоба

веказешка – видеоконференция

оправдос – оправдательный приговор

вышка – Верховный Суд

пока – документы, доказательства

эссеска – определение следственного судьи

закрыть – арестовать, применить содержание под стражей, назначить лишение свободы

предохранение – мера пресечения

засилить – оставить в силе

капеесеска – продолжение меры пресечения, назначенной постановлением следственного судьи

капешка – уголовное производство

касануть – отменить решение

кассатор – лицо, подающее кассационную жалобу

кассачка – кассационная жалоба

криминалист – судья, специализирующийся на рассмотрении уголовных дел

публика – публичная информация

районка – районный суд

резолютивка – резолютивная (заключительная) часть судебного решения

сз (сезе) – судебное заседание

секретка – режимно-секретный отдел

следак – следователь

теушка – территориальное управление Государственной судебной администрации Украины

тройка – коллегия судей

цивилист – судья, специализирующийся на рассмотрении гражданских дел

шапка – первоначальный реквизит документов.

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