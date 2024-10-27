Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Капешка, касачка, теушка — як звучить сучасний юридичний сленг

11:32, 27 жовтня 2024
Як спілкуються працівники судів — у Вінницькому апеляційному суді навели приклади професійного сленгу.
Капешка, касачка, теушка — як звучить сучасний юридичний сленг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький апеляційний суд в День української писемності та мови навів приклади професійного сленгу – розмовним варіантом спілкування між співробітниками судів.  

«Друзі, а ви чули, наприклад, такі слова: капешка, касачка, теушка? Як ви не працюєте в судовій сфері, то, швидше за все, навряд чи. У Вінницькому ж апеляційному суді такі зменшувально-пестливі форми слів уживають щодня. Це тому, що тут так лагідно ставляться до юридичних термінів. А якщо без жартів, то працівники судів, як і багатьох інших установ та організацій, володіють професійним сленгом – розмовним варіантом спілкування з колегами. Пропонуємо вам сьогодні, у День української писемності та мови, збагатити свій словниковий запас і деякими словами, почутими від юристів та юристок ВАС», — зазначили у Вінницькому апеляційному суді.

У списку слів:

  • адмінка – справа про адміністративне порушення
  • апеляшка – апеляційна скарга
  • веказешка – відеоконференція
  • виправдос – виправдувальний вирок
  • вишка – Верховний Суд
  • доки – документи, докази
  • есеска – ухвала слідчого судді
  • закрити – арештувати, застосувати тримання під вартою, призначити позбавлення волі
  • запобіжка – запобіжний захід
  • засилити – залишити в силі
  • капеесеска – продовження запобіжного заходу, призначеного ухвалою слідчого судді 
  • капешка – кримінальне провадження
  • касанути – скасувати рішення
  • касатор – особа, яка подає касаційну скаргу
  • касачка – касаційна скарга
  • криміналіст – суддя, який спеціалізується на розгляді кримінальних справ
  • публічка – публічна інформація
  • районка – районний суд
  • резолютивка – резолютивна (заключна) частина судового рішення
  • сз (сезе) – судове засідання
  • секретка – режимно-секретний відділ
  • слідак – слідчий
  • теушка – територіальне управління Державної судової адміністрації України
  • трійка – колегія суддів
  • цивіліст – суддя, який спеціалізується на розгляді цивільних справ
  • шапка – початковий реквізит документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Вінницький апеляційний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про створення Міністерства демографії, яке слідкуватиме за рішеннями Кабміну і повертатиме українців додому

Комітет, очолюваний Потураєвим, виніс рішення про необхідність прийняття законопроекту Княжицького щодо створення Міністерства демографії, яке зможе впливати на рішення інших урядових органів, і на додаток – Фонду відновлення демографічного потенціалу.

Новий склад Рахункової палати виберуть з вирішальним голосом міжнародних експертів – Роксолана Підласа

Прийняття реформи Рахункової палати – умова на отримання фінансування США, а саме $1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом.

КПК не дає суду повноважень до ухвалення вироку оцінювати рішення слідчого і прокурора, бо це виходить за межі компетенції суду на стадії підготовчого засідання – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, оскільки таке рішення вимагає дослідження доказів, що стадією підготовчого судового засідання не передбачено.

Умови проведення конкурсу та добору на посади суддів необхідно спростити – ВККС та Верховна Рада

Інакше, як вважають у ВККС та парламенті, конкурс в апеляції може провалитися, а у доборі на посади суддів не буде багато кандидатів.

На керівні посади в поліції будуть призначати за конкурсом з перевіркою доброчесності – Кабмін схвалив законопроект

Законопроект Кабміну передбачає, що призначати керівників в поліції будуть під час конкурсу з перевіркою на доброчесність.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду