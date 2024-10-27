Капешка, касачка, теушка — як звучить сучасний юридичний сленг

11:32, 27 жовтня 2024
Як спілкуються працівники судів — у Вінницькому апеляційному суді навели приклади професійного сленгу.
Вінницький апеляційний суд в День української писемності та мови навів приклади професійного сленгу – розмовним варіантом спілкування між співробітниками судів.
«Друзі, а ви чули, наприклад, такі слова: капешка, касачка, теушка? Як ви не працюєте в судовій сфері, то, швидше за все, навряд чи. У Вінницькому ж апеляційному суді такі зменшувально-пестливі форми слів уживають щодня. Це тому, що тут так лагідно ставляться до юридичних термінів. А якщо без жартів, то працівники судів, як і багатьох інших установ та організацій, володіють професійним сленгом – розмовним варіантом спілкування з колегами. Пропонуємо вам сьогодні, у День української писемності та мови, збагатити свій словниковий запас і деякими словами, почутими від юристів та юристок ВАС», — зазначили у Вінницькому апеляційному суді.
У списку слів:
- адмінка – справа про адміністративне порушення
- апеляшка – апеляційна скарга
- веказешка – відеоконференція
- виправдос – виправдувальний вирок
- вишка – Верховний Суд
- доки – документи, докази
- есеска – ухвала слідчого судді
- закрити – арештувати, застосувати тримання під вартою, призначити позбавлення волі
- запобіжка – запобіжний захід
- засилити – залишити в силі
- капеесеска – продовження запобіжного заходу, призначеного ухвалою слідчого судді
- капешка – кримінальне провадження
- касанути – скасувати рішення
- касатор – особа, яка подає касаційну скаргу
- касачка – касаційна скарга
- криміналіст – суддя, який спеціалізується на розгляді кримінальних справ
- публічка – публічна інформація
- районка – районний суд
- резолютивка – резолютивна (заключна) частина судового рішення
- сз (сезе) – судове засідання
- секретка – режимно-секретний відділ
- слідак – слідчий
- теушка – територіальне управління Державної судової адміністрації України
- трійка – колегія суддів
- цивіліст – суддя, який спеціалізується на розгляді цивільних справ
- шапка – початковий реквізит документів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.