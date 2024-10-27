Капешка, касачка, теушка — як звучить сучасний юридичний сленг

Як спілкуються працівники судів — у Вінницькому апеляційному суді навели приклади професійного сленгу.

Вінницький апеляційний суд в День української писемності та мови навів приклади професійного сленгу – розмовним варіантом спілкування між співробітниками судів.

«Друзі, а ви чули, наприклад, такі слова: капешка, касачка, теушка? Як ви не працюєте в судовій сфері, то, швидше за все, навряд чи. У Вінницькому ж апеляційному суді такі зменшувально-пестливі форми слів уживають щодня. Це тому, що тут так лагідно ставляться до юридичних термінів. А якщо без жартів, то працівники судів, як і багатьох інших установ та організацій, володіють професійним сленгом – розмовним варіантом спілкування з колегами. Пропонуємо вам сьогодні, у День української писемності та мови, збагатити свій словниковий запас і деякими словами, почутими від юристів та юристок ВАС», — зазначили у Вінницькому апеляційному суді.

У списку слів:

адмінка – справа про адміністративне порушення

апеляшка – апеляційна скарга

веказешка – відеоконференція

виправдос – виправдувальний вирок

вишка – Верховний Суд

доки – документи, докази

есеска – ухвала слідчого судді

закрити – арештувати, застосувати тримання під вартою, призначити позбавлення волі

запобіжка – запобіжний захід

засилити – залишити в силі

капеесеска – продовження запобіжного заходу, призначеного ухвалою слідчого судді

капешка – кримінальне провадження

касанути – скасувати рішення

касатор – особа, яка подає касаційну скаргу

касачка – касаційна скарга

криміналіст – суддя, який спеціалізується на розгляді кримінальних справ

публічка – публічна інформація

районка – районний суд

резолютивка – резолютивна (заключна) частина судового рішення

сз (сезе) – судове засідання

секретка – режимно-секретний відділ

слідак – слідчий

теушка – територіальне управління Державної судової адміністрації України

трійка – колегія суддів

цивіліст – суддя, який спеціалізується на розгляді цивільних справ

шапка – початковий реквізит документів.

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