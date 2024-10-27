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«Україна може програти війну у 2025 році», — ексрадник Пентагону запропонував змінити стратегію та знизити мобілізаційний вік

11:14, 27 жовтня 2024
Експерт вважає, що Заходу та уряду України слід переглянути свій підхід до війни.
«Україна може програти війну у 2025 році», — ексрадник Пентагону запропонував змінити стратегію та знизити мобілізаційний вік
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Якщо Україна залишиться на своїй нинішній стратегічній траєкторії, то країна може «програти війну проти росії десь у 2025 році». Цього результату можна було б уникнути, якби певні дії було вжито зараз. Так вважає екс-радник заступника міністра оборони США Даг Лівермор у своїй колонці для CEPA.

За його словами, наступ росії в кількох регіонах, особливо на сході України, значно «виснажили обороноздатність України, незважаючи на її спроби просувати та реалізувати свій План перемоги».

Експерт вважає, що Заходу та українському уряду слід переглянути свій підхід до війни. Він пропонує:

- знизити мінімальний вік і агресивніший призов: Український уряд має ще більше знизити мінімальний вік для призову на військову службу, ймовірно, з 25 до 22 або навіть 21 року. Більше того, українські служби із забезпечення призову мають тісніше співпрацювати з європейськими імміграційними та правоохоронними органами, щоб поширити заклик на українських біженців за кордоном.

- зняти обмеження на західне озброєння: один із найтерміновіших способів посилити можливості України — зняти обмеження на те, як може використовуватися зброя, що поставляється Заходом. Дозвіл Україні завдавати ударів по найважливішим військовим цілям на території росії порушить лінії постачання, аеродроми та російські командні центри, змусивши москву перерозподілити свої сили в оборонних цілях та скоротити авіаудари по найважливішій українській інфраструктурі. Такі дії можуть змінити динаміку поля бою на користь України та вплинути на кремль.

- збільшити підготовку: хоча західні країни вже проводили підготовку українських сил, ці зусилля слід розширити. Навчання українських солдатів більш ефективному використанню сучасних систем, включаючи тактику комбінованих озброєнь, підвищить їхню бойову ефективність. Більше того, підсилювачі сили, такі як надання розвідданих у реальному часі, можливості кібервійни та системи підтримки з повітря можуть дати Україні необхідну перевагу для відбитті наступу росії. Навчання всередині країни також надасть значну допомогу.

- Посилення санкційного примусу та економічного тиску: хоча Захід ввів значні санкції проти росії, примус залишається нерівномірним. Такі країни, як Індія та Китай, продовжують вести значну торгівлю з москвою, надаючи кремлю критично важливу фінансову рятувальну лінію. Захід повинен працювати над тим, щоб закрити ці лазівки за допомогою розширених вторинних санкцій, застосовуючи більший дипломатичний та економічний тиск на торгових партнерів росії, щоб гарантувати, що ці каральні заходи матимуть бажаний ефект.

- зміцнення східного флангу НАТО: Альянс повинен продовжувати зміцнювати свою присутність вздовж свого східного флангу, щоб стримувати подальшу російську агресію. Надійна військова позиція у Східній Європі, включаючи розгортання додаткових військ та обладнання НАТО, таких як недавнє розгортання американської протиракетної оборони в Польщі, буде сигналом для москви, що будь-які спроби розширити війну за межі України зустрінуть рішучу відповідь. Ця демонстрація сили також заспокоїть східних членів НАТО, які залишаються вразливими до російських підходів гібридної війни та інших провокацій.

«Без суттєвих змін у стратегічному підході перспективи Києва стають дедалі похмурішими. Однак цілеспрямовані коригування можуть допомогти Україні повернути ініціативу та наблизитися до досягнення стійкого світу», - додав Дуг Лівермор.

Раніше ми писали, що шеф Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна може перемогти навіть за наявних ресурсів і без дозволу на далекобійну зброю.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

В свою чергу, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

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США Україна війна

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