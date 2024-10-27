Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині знайшли тіло мертвого лева на смітнику заводу — поліція проводить перевірку

11:50, 27 жовтня 2024
Попередні висновки свідчать, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.
На Рівненщині знайшли тіло мертвого лева на смітнику заводу — поліція проводить перевірку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Костополі на Рівненщині на території заводу виявили тіло мертвого лева. Правоохоронці вважають, що той помер через онкологію. Про це повідомляє поліція регіону.

Відповідні фото поширили в мережі. На ньому видно тіло лева, що лежить серед купи мішків, сміттєвих пакетів та інших відходів.

Користувачі зазначали, що, крім лева, там також нібито знайшли мертвих лелеку, мавпу й ще одну тварину.

Правоохоронці виявили фото мертвого лева під час моніторингу соцмереж.

За даними поліції, це сталося на території Костопільського заводу з утилізації відходів. Попередні висновки поліції свідчать, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.

Відомості про подію зареєстрували та розпочали перевірку. Зараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку, щоб встановити обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Рівне тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про створення Міністерства демографії, яке слідкуватиме за рішеннями Кабміну і повертатиме українців додому

Комітет, очолюваний Потураєвим, виніс рішення про необхідність прийняття законопроекту Княжицького щодо створення Міністерства демографії, яке зможе впливати на рішення інших урядових органів, і на додаток – Фонду відновлення демографічного потенціалу.

Новий склад Рахункової палати виберуть з вирішальним голосом міжнародних експертів – Роксолана Підласа

Прийняття реформи Рахункової палати – умова на отримання фінансування США, а саме $1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом.

КПК не дає суду повноважень до ухвалення вироку оцінювати рішення слідчого і прокурора, бо це виходить за межі компетенції суду на стадії підготовчого засідання – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, оскільки таке рішення вимагає дослідження доказів, що стадією підготовчого судового засідання не передбачено.

Умови проведення конкурсу та добору на посади суддів необхідно спростити – ВККС та Верховна Рада

Інакше, як вважають у ВККС та парламенті, конкурс в апеляції може провалитися, а у доборі на посади суддів не буде багато кандидатів.

На керівні посади в поліції будуть призначати за конкурсом з перевіркою доброчесності – Кабмін схвалив законопроект

Законопроект Кабміну передбачає, що призначати керівників в поліції будуть під час конкурсу з перевіркою на доброчесність.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду