На Рівненщині знайшли тіло мертвого лева на смітнику заводу — поліція проводить перевірку

Попередні висновки свідчать, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.

У Костополі на Рівненщині на території заводу виявили тіло мертвого лева. Правоохоронці вважають, що той помер через онкологію. Про це повідомляє поліція регіону.

Відповідні фото поширили в мережі. На ньому видно тіло лева, що лежить серед купи мішків, сміттєвих пакетів та інших відходів.

Користувачі зазначали, що, крім лева, там також нібито знайшли мертвих лелеку, мавпу й ще одну тварину.

Правоохоронці виявили фото мертвого лева під час моніторингу соцмереж.

За даними поліції, це сталося на території Костопільського заводу з утилізації відходів. Попередні висновки поліції свідчать, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.

Відомості про подію зареєстрували та розпочали перевірку. Зараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку, щоб встановити обставини події.

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