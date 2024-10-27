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У Державній екологічній інспекції відреагували на інформацію про тіло лева серед купи сміття

19:18, 27 жовтня 2024
Екоінспектори відреагували на інформацію щодо загибелі лева на Рівненщині та вживають заходи для з’ясування обставин.
У Державній екологічній інспекції відреагували на інформацію про тіло лева серед купи сміття
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Рівненщині виявили тіло мертвого лева на території заводу. Фото з твариною облетіло мережу. У поліції заявили, що проводять перевірку.

У Державній екологічній інспекції Поліського округу повідомили, що екоінспектори відреагували на інформацію щодо загибелі лева на Рівненщині та вживають заходи для з’ясування обставин.

Там заявили, що державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу з'ясували, що тіло лева з Рівненського зоологічного парку було передано до Костопільської філії ДП «Укрветсанзавод», яке займається утилізацією та переробкою відходів тваринного походження для подальшої утилізації.

«На момент обстеження підприємства туша тварини була утилізована згідно угоди між Костопільською філією ДП "Укрветсанзавод" та Рівненським зоологічним парком загальнодержавного значення м. Рівне», - йдеться у повідомленні.

У екологічній інспекції заявили, що наразі у межах компетенції вживають усі необхідні заходи для з’ясування причини загибелі тварини, направлено відповідні запити та будуть вивчені усі обставини.

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