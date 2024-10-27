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Правительство Грузии будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты выборов, — премьер Кобахидзе

12:08, 27 октября 2024
Ираклий Кобахидзе заявил, что «любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема».
Правительство Грузии будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты выборов, — премьер Кобахидзе
Фото: parliament.ge
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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования, пишет «Эхо Кавказа».

Комментируя заявления оппозиции об «украденных выборах», чиновник сказал, что у них просто «не хватило достоинства смириться с очередным поражением».

«За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз», – утверждает он.

Также Кобахидзе акцентировал, что «любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема».

«Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд НПО вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но, это слабая попытка. Это отчаянные политики, отчаянная попытка хоть как-то оправдаться перед собственными избирателями», – подытожил он.

Напомним, что в Грузии на одном из участков для голосования на парламентских выборах прекратили голосование, аннулировали результаты и возбудили уголовное дело.

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Грузия

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