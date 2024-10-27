Растратили 23 млн грн при закупке программного обеспечения — разоблачили чиновников Укрзализныци

Выделенные средства заказчиком были перечислены исполнителю на основании поддельных актов приема оказанных услуг и распределены между участниками схемы.

Фото: censor.net

Правоохранители разоблачили должностных лиц филиала АО «Укрзализныця», которые растратили денежные средства предприятия в особо крупных размерах при закупке программного обеспечения. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица одного из филиалов госпредприятия привлекли к совершению преступления руководителя подрядной фирмы. После организации победы в тендере заключили с ней договор на разработку программного обеспечения.

Перечень запрашиваемых услуг предусматривал разработку, поставку и настройку соответствующих программ стоимостью 23 млн грн.

«Однако на момент подписания актов о выполненных работах программа не функционировала, а выделенные средства заказчиком перечислены исполнителю на основании поддельных актов приема предоставленных услуг и распределены между участниками схемы», - заявили в ОГП.

В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге.

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