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Розтратили 23 млн грн під час закупівлі програмного забезпечення — викрили посадовців Укрзалізниці

12:44, 27 жовтня 2024
Виділені кошти замовником було перераховано виконавцю на підставі підроблених актів приймання наданих послуг та розподілено між учасниками схеми.
Розтратили 23 млн грн під час закупівлі програмного забезпечення — викрили посадовців Укрзалізниці
Фото: censor.net
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Правоохоронці викрили посадовців філії АТ «Укрзалізниця», які розтратили грошові кошти підприємства в особливо великих розмірах під час закупівлі програмного забезпечення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадові особи однієї із філій держпідприємства залучили до вчинення злочину керівника підрядної фірми. Після організації її перемоги у тендері уклали з нею договір на розробку програмного забезпечення.

Перелік запитуваних послуг передбачав розробку, постачання та налаштування відповідних програм вартістю 23 млн грн.

«Однак, на момент підписання актів про виконані роботи програма не функціонувала, а виділені кошти замовником перераховано виконавцю на підставі підроблених актів приймання наданих послуг та розподілено між учасниками схеми», - заявили у ОГП.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

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ОГП Укрзалізниця

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