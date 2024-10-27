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Уряд Грузії буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати виборів, — прем'єр Кобахідзе

12:08, 27 жовтня 2024
Іраклій Кобахідзе заявив, що «будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна».
Уряд Грузії буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати виборів, — прем'єр Кобахідзе
Фото: parliament.ge
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Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування, пише «Ехо Кавказу».

Коментуючи заяви опозиції про «вкрадені вибори», посадовець сказав, що у них просто «не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою».

«За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте», – стверджує він.

Також Кобахідзе акцентував, що «будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна».

«Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка НУО разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями», – підсумував він.

Нагадаємо, що у Грузії на одній із дільниць для голосування на парламентських виборах припинили голосування, анулювали результати та порушили кримінальну справу.

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Грузія

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