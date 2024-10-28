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Держдеп США закликав провести розслідування щодо можливих порушень на виборах в Грузії

09:06, 28 жовтня 2024
США закликають політичних лідерів країни усунути недоліки у виборчому процесі.
Держдеп США закликав провести розслідування щодо можливих порушень на виборах в Грузії
Фото: EPA
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Державний секретар США Ентоні Блінкен висловився щодо інформації про можливі порушення під час парламентських виборів у Грузії. 

За його словами, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили "передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату". Відповідну заяву опубліковано на сайті Держдепартаменту.

Блінкен зазначив, що міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії "загалом пройшов добре", але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії "поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі".

"Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії", – констатував Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що у Грузії відбулися парламентські вибори. ЦВК визнав переможцем правлячу партію "Грузинська мрія". Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів та закликала людей вийти на протести. 

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США вибори Грузія

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