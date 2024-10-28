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Госдеп США призвал провести расследование о возможных нарушениях на выборах в Грузии

09:06, 28 октября 2024
США призывают политических лидеров страны устранить недостатки в избирательном процессе.
Госдеп США призвал провести расследование о возможных нарушениях на выборах в Грузии
Фото: EPA
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу информации о возможных нарушениях во время парламентских выборов в Грузии.

По его словам, в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили "предвыборную атмосферу, ознаменовавшуюся нецелевым использованием государственных ресурсов правящей партией, подкупом голосов и запугиванием избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подрывало доверие общественности и международного сообщества". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

Блинкен отметил, что международные и местные наблюдатели согласились с выводом, что день выборов в Грузии "в общем-то прошел хорошо", но американская сторона отмечает сообщение о нарушениях и насилии во время голосований.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон призывает политических лидеров Грузии "уважать верховенство права, отменить законодательство, подрывающее фундаментальные свободы, и совместно устранить недостатки в избирательном процессе".

"Цели Грузии по европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии", – констатировал Энтони Блинкен.

Напомним, что в Грузии прошли парламентские выборы. ЦИК признал победителем правящую партию "Грузинская мечта". Президентка Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье 27 октября вечером заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты.

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США выборы Грузия

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