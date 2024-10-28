На мосту через реку Лыбидь в Киеве ввели ограничения веса и скорости для транспорта

На мосту через реку Лыбидь по проспекту Воздушных Сил установлено весовое ограничение и ограничено скорость движения транспорта.

На мосту через реку Лыбидь по проспекту Воздушных Сил ограничено движение тяжеловесного транспорта, а также запрещено движение грузового и общественного транспорта особо большой вместимости. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Кроме того, на путепроводе введены ограничения скорости движения до 30 км/ч.

Как объясняется, таким образом дорожники учли рекомендации по противоаварийным мерам.

В Департаменте отмечают, что это решение не должно повлиять на качество обслуживания пассажиров, поскольку на маршрутах, проходящих по этому мосту, преимущественно используют троллейбусы и автобусы большой вместимости – одинарные, а не сочлененные.

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