Во всех районах Киева вскоре появятся спортивные маршруты

Всего запланировали и уже проработали с беговым сообществом столицы 16 маршрутов.

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Во всех районах столицы создадут спортивные маршруты. В 2024 году планируют запустить три – в Голосеевском и Подольском районах.

Как сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Елена Говорова на заседании Городского комитета доступности, маршруты будут кольцевыми и пролегать во всех районах Киева, чтобы ими удобно было пользоваться.

Всего запланировали и уже проработали с беговым сообществом столицы 16 маршрутов.

«На каждом из них установят доску с информацией о нем (протяженность, уровень сложности, время преодоления и т.п.) и необходимые указатели. Маршруты будут оснащены аудиогидом на украинском и английском языках, чтобы люди могли узнать интересные факты о пробегающих или проезжающих местах. Чтобы прослушать аудиогид, нужно считать QR-код с информационной доски в начале маршрута», – отметила Елена Говорова.

Также на маршрутах планируется установка площадок физической активности, чтобы при желании люди могли заниматься спортом во время прогулки или пробежки.

Всю навигацию на маршрутах выполнят за средства партнеров. В то же время, коммунальное предприятие будет следить за тем, чтобы все указатели были в доступном формате.

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