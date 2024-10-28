У всіх районах Києва невдовзі з'являться спортивні маршрути

Усього запланували та вже опрацювали з біговою спільнотою столиці 16 маршрутів.

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У всіх районах столиці створять спортивні маршрути. У 2024 році планують запустити три – в Голосіївському та Подільському районах.

Як повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова на засіданні Міського комітету доступності, маршрути будуть кільцевими та пролягатимуть в усіх районах Києва, щоб ними зручно було користуватися.

Усього запланували та вже опрацювали з біговою спільнотою столиці 16 маршрутів.

«На кожному з них встановлять дошку з інформацією про нього (протяжність, рівень складності, час подолання тощо) та необхідні вказівники. Маршрути будуть оснащені аудіогідом українською та англійською мовами, щоб люди могли дізнатися цікаві факти про місця, які пробігають чи проїжджають. Щоб прослухати аудіогід, треба зчитати QR-код з інформаційної дошки на початку маршруту», – зазначила Олена Говорова.

Також на маршрутах планують встановити майданчики фізичної активності, щоб за бажання люди могли займатися спортом під час прогулянки чи пробіжки.

Усю навігацію на маршрутах виконають за кошти партнерів. Водночас комунальне підприємство слідкуватиме за тим, щоб усі вказівники були в доступному форматі.

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