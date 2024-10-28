Практика судів
  1. В Україні

У всіх районах Києва невдовзі з'являться спортивні маршрути

08:30, 28 жовтня 2024
Усього запланували та вже опрацювали з біговою спільнотою столиці 16 маршрутів.
У всіх районах Києва невдовзі з'являться спортивні маршрути
Джерело фото: Emma Simpson / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У всіх районах столиці створять спортивні маршрути. У 2024 році планують запустити три – в Голосіївському та Подільському районах.

Як повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова на засіданні Міського комітету доступності, маршрути будуть кільцевими та пролягатимуть в усіх районах Києва, щоб ними зручно було користуватися.

Усього запланували та вже опрацювали з біговою спільнотою столиці 16 маршрутів.

«На кожному з них встановлять дошку з інформацією про нього (протяжність, рівень складності, час подолання тощо) та необхідні вказівники. Маршрути будуть оснащені аудіогідом українською та англійською мовами, щоб люди могли дізнатися цікаві факти про місця, які пробігають чи проїжджають. Щоб прослухати аудіогід, треба зчитати QR-код з інформаційної дошки на початку маршруту», – зазначила Олена Говорова.

Також на маршрутах планують встановити майданчики фізичної активності, щоб за бажання люди могли займатися спортом під час прогулянки чи пробіжки.

Усю навігацію на маршрутах виконають за кошти партнерів. Водночас комунальне підприємство слідкуватиме за тим, щоб усі вказівники були в доступному форматі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо професор університету сам не повідомив ТЦК про наявність підстав для відстрочки, то його мобілізація правомірна – позиція Верховного Суду

Професор університету, який працює на повну ставку, вирішив оскаржити свою мобілізацію, пославшись на наявність права на відстрочку – що вирішив Верховний Суд.

Скасування Господарського кодексу зруйнує правову систему та утворить нестабільність в економіці – АСГСУ звернулася до спікера і голів комітетів щодо законопроекту 6013

«Скасувати Господарський кодекс, що регулює економічні правовідносини – значить, зруйнувати правову систему та утворити «правове підґрунтя» для нестабільності в економіці під час війни» - підкреслено у листі Асоціації суддів господарських судів України.

Люстраційні заборони, встановлені у 2014 році, більше не діють – що далі

Строки люстраційних обмежень на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах втратили чинність через сплив строків.

Чому батько не може встановити факт самостійного виховання дитини в межах окремого провадження – Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Мати виїхала за кордон у лютому 2022 року та не брала участі у вихованні сина, і чоловік звернувся до суду за встановленням факту самостійного виховання дитини батьком – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

В Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій

Як зазначає Головне юридичне управління ВР, Національна установа розвитку може перетворитися на монополіста в усьому, що стосується надходження в Україну коштів іноземних та міжнародних фінансових організацій, їх розподілу та використання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду