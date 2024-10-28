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На мосту через річку Либідь у Києві ввели обмеження ваги та швидкості для транспорту

08:48, 28 жовтня 2024
На мосту через річку Либідь проспектом Повітряних Сил встановлено вагове обмеження та обмежено швидкість руху транспорту.
На мосту через річку Либідь у Києві ввели обмеження ваги та швидкості для транспорту
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На мосту через річку Либідь проспектом Повітряних Сил обмежено рух великовагового транспорту, а також заборонено рух вантажного та громадського транспорту особливо великої місткості. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Окрім того, на шляхопроводі введені обмеження швидкості руху до 30 км/год.

Як пояснюється, таким чином дорожники врахували рекомендації щодо протиаварійних заходів.

У Департаменті наголошують, що це рішення не має вплинути на якість обслуговування пасажирів, оскільки на маршрутах, які проходять цим мостом, переважно використовують тролейбуси та автобуси великої місткості – одинарні, а не зчленовані.

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Київ КМДА дороги

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