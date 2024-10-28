На мосту через річку Либідь у Києві ввели обмеження ваги та швидкості для транспорту

На мосту через річку Либідь проспектом Повітряних Сил встановлено вагове обмеження та обмежено швидкість руху транспорту.

На мосту через річку Либідь проспектом Повітряних Сил обмежено рух великовагового транспорту, а також заборонено рух вантажного та громадського транспорту особливо великої місткості. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Окрім того, на шляхопроводі введені обмеження швидкості руху до 30 км/год.

Як пояснюється, таким чином дорожники врахували рекомендації щодо протиаварійних заходів.

У Департаменті наголошують, що це рішення не має вплинути на якість обслуговування пасажирів, оскільки на маршрутах, які проходять цим мостом, переважно використовують тролейбуси та автобуси великої місткості – одинарні, а не зчленовані.

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