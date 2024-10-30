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В Грузии начали расследование вероятных фальсификаций на выборах — президента Саломе Зурабишвили вызвали на допрос

12:41, 30 октября 2024
Как утверждает ЦИК страны, президент Грузии имеет доказательства возможных нарушений во время парламентских выборов.
В Грузии начали расследование вероятных фальсификаций на выборах — президента Саломе Зурабишвили вызвали на допрос
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В Грузии начали расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах, президента Саломе Зурабишвили вызвали на допрос по этому делу. Об этом сообщила грузинская прокуратура.

Центральная избирательная комиссия страны подала соответствующее обращение в прокуратуру, которая сообщила об обнаружении признаков преступления по статье 164 Уголовного кодекса Грузии - влияние на волеизъявление избирателей и/или нарушение тайны голосования.

Прокуратура считает, что Саломе Зурабишвили может обладать важными доказательствами относительно возможных фальсификаций. В связи с этим ее вызвали на допрос, назначенный на 31 октября.

Следователи также пообещали принять все необходимые процессуальные меры для тщательного изучения фактов, указанных ЦИК, а также утверждений президента, отдельных политиков и международных наблюдателей, которые выражали обеспокоенность честностью избирательного процесса.

Напомним, что в Грузии прошли парламентские выборы. ЦИК признал победителем правящую партию "Грузинская мечта".

На одном из участков для голосования на парламентских выборах прекратили голосование, аннулировали результаты и возбудили уголовное дело.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты.

Госдеп США призвал провести расследование о возможных нарушениях на выборах в Грузии.

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