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На Хмельниччині підозрювана у виправдовуванні війни оскаржила арешт — що вирішив суд

10:12, 5 листопада 2024
Під час обшуку квартири жінка погрожувала слідчому сокирою.
На Хмельниччині підозрювана у виправдовуванні війни оскаржила арешт — що вирішив суд
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На Хмельниччині залишили під вартою підозрювану у виправдовуванні агресії рф, розпалюванні національної ворожнечі та поширенні комуністичної символіки. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За матеріалами провадження, громадянка України, маючи проросійські та антидержавницькі погляди, виправдовувала, визнавала правомірною, заперечувала збройну агресію рф проти України, розпочатої у 2014 році, тимчасову окупацію частини території України, публічно висловлювалась про те, що Верховна Рада України та Президент України нелегітимні. Відеозапис з такими висловлюваннями вона розмістила у Фейсбуці.

Також на своїй сторінці у цій соціальній мережі 24 жовтня 2023 року підозрювана поширила відеотрансляцію, у ході якої стверджувала, що Україна не може бути правонаступницею УРСР, оскільки такий перехід відбувся протиправно.

Протягом грудня 2023 року – лютого 2024 року поширювала дописи та світлини, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі й ненависті, на приниження національної честі та гідності. За версією слідства, у поширених матеріалах були заклики до звільнення української влади від юдеїв, вжиття щодо останніх репресивних заходів.

До того ж вона виготовила матеріали з елементами комуністичної символіки й поширювала їх. Ще у 2021 році надсилала звернення і скаргу до УМВС України в Хмельницькій області та ГУНП в Хмельницькій області, запит до ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ», на яких було графічне зображення перехрещених серпа і молота на червоному щиті, обрамлених колоссям пшениці, з нерозбірливим написом на червоній стрічці та п`ятикутною зіркою зверху. Така ж символіка була й на запитах, які у жовтні 2023 року вона надіслала до Хмельницького міськрайонного суду.

7 березня 2024 року під час санкціонованого обшуку її квартири підозрювана погрожувала слідчому сокирою.

Задовольняючи клопотання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання на строк понад 5 років позбавлення волі, є ризики, що вона переховуватиметься  від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливатиме на потерпілого та свідків, вчинить інше кримінальне правопорушення.

Уважаючи таке рішення суду незаконним, підозрювана подала апеляційну скаргу, в якій просила його скасувати.

На думку колегії суддів апеляційного суду, потреба в обмеженні її права на особисту свободу шляхом обрання найсуворішого виду запобіжного заходу – виправдана, тому залишила ухвалу слідчого судді без змін.

«Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя встановив наявні ризики неналежної процесуальної поведінки підозрюваної у кримінальному провадженні, взявши також до уваги тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, обґрунтованість пред`явленої підозри та дані про її особу, навівши відповідні мотиви прийнятого рішення», – йдеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/28118/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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Хмельницький судова практика

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