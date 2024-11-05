В Хмельницкой области подозреваемая в оправдывании войны обжаловала арест — что решил суд

Во время обыска квартиры женщина угрожала следователю топором.

В Хмельницкой области оставили под стражей подозреваемую в оправдывании агрессии рф, разжигании национальной розни и распространении коммунистической символики. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

За матеріалами провадження, громадянка України, маючи проросійські та антидержавницькі погляди, виправдовувала, визнавала правомірною, заперечувала збройну агресію рф проти України, розпочатої у 2014 році, тимчасову окупацію частини території України, публічно висловлювалась про те, що Верховна Рада України та Президент України нелегітимні. Відеозапис з такими висловлюваннями вона розмістила у Фейсбуці.

Також на своїй сторінці у цій соціальній мережі 24 жовтня 2023 року підозрювана поширила відеотрансляцію, у ході якої стверджувала, що Україна не може бути правонаступницею УРСР, оскільки такий перехід відбувся протиправно.

Протягом грудня 2023 року – лютого 2024 року поширювала дописи та світлини, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі й ненависті, на приниження національної честі та гідності. За версією слідства, у поширених матеріалах були заклики до звільнення української влади від юдеїв, вжиття щодо останніх репресивних заходів.

До того ж вона виготовила матеріали з елементами комуністичної символіки й поширювала їх. Ще у 2021 році надсилала звернення і скаргу до УМВС України в Хмельницькій області та ГУНП в Хмельницькій області, запит до ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ», на яких було графічне зображення перехрещених серпа і молота на червоному щиті, обрамлених колоссям пшениці, з нерозбірливим написом на червоній стрічці та п`ятикутною зіркою зверху. Така ж символіка була й на запитах, які у жовтні 2023 року вона надіслала до Хмельницького міськрайонного суду.

7 березня 2024 року під час санкціонованого обшуку її квартири підозрювана погрожувала слідчому сокирою.

Задовольняючи клопотання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання на строк понад 5 років позбавлення волі, є ризики, що вона переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливатиме на потерпілого та свідків, вчинить інше кримінальне правопорушення.

Уважаючи таке рішення суду незаконним, підозрювана подала апеляційну скаргу, в якій просила його скасувати.

На думку колегії суддів апеляційного суду, потреба в обмеженні її права на особисту свободу шляхом обрання найсуворішого виду запобіжного заходу – виправдана, тому залишила ухвалу слідчого судді без змін.

«Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя встановив наявні ризики неналежної процесуальної поведінки підозрюваної у кримінальному провадженні, взявши також до уваги тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, обґрунтованість пред`явленої підозри та дані про її особу, навівши відповідні мотиви прийнятого рішення», – йдеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/28118/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.