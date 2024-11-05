20 штатів готові направити Нацгвардію до Вашингтона у разі заворушень після виборів президента США

Наразі округ Колумбія поки що не зробив жодного офіційного запиту на залучення Нацгвардії.

Фото: hswstatic.com

У США понад 20 штатів заявили про готовність відправити війська Національної гвардії до Вашингтона у разі потреби. Про це заявило агентство АР з посиланням на офіційних осіб.

Джерело стверджує, що представники Національної гвардії у двох десятках штатів висловили готовність направити свої підрозділи до Вашингтона, якщо буде необхідність і офіційний запит у найближчі тижні після президентських виборів і перед інавгурацією.

Наразі округ Колумбія поки що не зробив жодного офіційного запиту на залучення Нацгвардії. Проте, урядовці проводять зустрічі та готуються до можливості того, що будівлю Капітолію США знову може охопити насильство під час затвердження Конгресом результатів виборів.

Виступаючи перед журналістами 4 листопада керівник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії Жан-Поль Лоренсо заявив, що наразі невідомо, скільки саме військових буде потрібно у разі потреби.

За його словами, все залежатиме від потреб округу Колумбія, а Бюро Націонгвардії та штати вже готуються до можливого запиту на підтримку.

Раніше ми писали, коли стане відомий переможець на виборах президента США.

Додамо, у США навколо Білого дому та Капітолію встановлюють загородження на випадок заворушень.

Окрім того, Міністерство юстиції США планує направити спостерігачів за виборами до 86 юрисдикцій у 27 штатах, що стане найбільшим розгортанням за останні два десятиліття. Це рішення обумовлене зростаючими побоюваннями щодо можливого неправомірного партійного впливу та придушення волевиявлення виборців.

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