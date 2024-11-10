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США запретили TSMC поставлять Китаю микросхемы для разработок в сфере искусственного интеллекта

16:46, 10 ноября 2024
Ограничения должны вступить в силу с 11 ноября.
США запретили TSMC поставлять Китаю микросхемы для разработок в сфере искусственного интеллекта
Фото: taipeitimes.com
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США обязали крупнейшего производителя чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Co прекратить поставки передовых микросхем китайским клиентам, часто используемым в приложениях искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания заявил, что Министерство торговли США направило TSMC письмо, в котором накладывает экспортные ограничения на определенные сложные микросхемы с 7-нанометровым или более совершенным техпроцессом, предназначенные для Китая, которые используются в ускорителях искусственного интеллекта и графических процессорах (GPU).

Как пишет агентство, ограничения должны начать действовать с 11 ноября.

Добавляется, что это сообщение появилось спустя всего несколько недель после того, как TSMC сообщила Министерству торговли о том, что один из ее чипов был найден в ШИ-процессоре Huawei.

Ранее сообщалось, что Южная Корея открывает национальный центр ИИ, чтобы стать лидером в этой отрасли.

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США Китай искусственный интеллект

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