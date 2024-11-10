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В мире распространяется новый COVID-штамм XEC – что о нем известно и как защититься

16:28, 10 ноября 2024
XEC образовался путем слияния двух ранее известных вариантов коронавируса.
В мире распространяется новый COVID-штамм XEC – что о нем известно и как защититься
Фото: online.ua
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Новый штамм COVID-19 под названием ХЕС, являющийся частью «семейства» Омикрон, обнаружили уже во многих странах Европы, а также в Китае и США. Эксперты прогнозируют, что уже зимой XEC может стать доминирующим, пишет Yale Medicine.

По словам доктора медицинских наук и специалиста по инфекционным заболеваниям Йельского университета (США) Скотта Робертса, субвариант коронавируса отличается от уже известных тем, что XEC образовался путем слияния двух ранее известных вариантов коронавируса. Пока известны такие:

  • KP.3.1.1, «потомок» KP.3;
  • гибрид двух вариантов JN.1 («Дженни»);
  • MC.1, «потомок» KP.3.1.1.

Такое могло случиться, когда, к примеру, один человек инфицировался разными штаммами.

Второе отличие состоит в том, что штамм XEC имеет по меньшей мере одну новую мутацию. Впрочем, как это может повлиять на больного, еще не установлено.

Специалисты утверждают, что лучшей защитой от коронавируса до сих пор остается вакцинация. Речь идет именно о прививках обновленными вакцинами Pfizer, Moderna и Novavax.

Кроме того, снизить риск инфицирования помогут:

  • соблюдение правил гигиены (чистка поверхностей, частое мытье рук);
  • проветривание помещения;
  • при появлении симптомов - пребывание дома;
  • ношение маски на лице в многолюдных местах.

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