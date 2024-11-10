У світі поширюється новий COVID-штам XEC — що про нього відомо та як захиститися

XEC утворився шляхом злиття двох раніше відомих варіантів коронавірусу.

Фото: online.ua

Новий штам COVID-19 під назвою ХЕС, який є частиною «сімейства» Омікрон, виявили вже у багатьох країнах Європи, а також у Китаї та США. Експерти прогнозують, що вже взимку XEC може стати домінантним, пише Yale Medicine.

За словами доктора медичних наук та фахівця з інфекційних захворювань Єльського університету (США) Скотта Робертса, субваріант коронавірусу відрізняється від вже відомих тим, що XEC утворився шляхом злиття двох раніше відомих варіантів коронавірусу. Наразі відомі такі:

KP.3.1.1, «нащадок» KP.3;

гібрид двох варіантів JN.1 («Дженні»);

MC.1, «нащадок» KP.3.1.1.

Таке могло трапитися, коли, до прикладу, одна людина інфікувалася різними штамами.

Друга відмінність полягає у тому, що штам XEC має щонайменше одну нову мутацію. Утім, як це може вплинути на хворого, ще не з’ясовано.

Фахівці стверджують, найкращим захистом від коронавірусу досі залишається вакцинація. Йдеться саме про щеплення оновленими вакцинами Pfizer, Moderna та Novavax.

Окрім того, знизити ризик інфікування допоможуть:

дотримання правил гігієни (чищення поверхонь, часте миття рук);

провітрювання приміщення;

при появі симптомів - перебування вдома;

носіння маски на обличчі у багатолюдних місцях.

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