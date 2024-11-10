США заборонили TSMC постачати Китаю мікросхеми для розробок у сфері штучного інтелекту

Обмеження мають почати діяти з 11 листопада.

Фото: taipeitimes.com

США зобов’язали найбільшого виробника чипів у світі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co припинити поставки передових мікросхем китайським клієнтам, які часто використовуються в додатках штучного інтелекту. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання заявив, що Міністерство торгівлі США надіслало TSMC листа, в якому накладає експортні обмеження на певні складні мікросхеми з 7-нанометровим або більш досконалим техпроцесом, призначені для Китаю, які використовуються в прискорювачах штучного інтелекту і графічних процесорах (GPU).

Як пише агентство, обмеження мають почати діяти з 11 листопада.

Додається, що це повідомлення з'явилося всього через кілька тижнів після того, як TSMC повідомила Міністерство торгівлі про те, що один з її чіпів був знайдений в ШІ-процесорі Huawei.

Раніше ми писали, що Південна Корея відкриває національний центр ШІ, щоб стати лідером у цій галузі.

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